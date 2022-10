Neue MolecuLight-Daten von mehr als 2.000 Patienten werden auf der SAWC Fall 2022 Konferenz vorgestellt

Seite 2 ► Seite 1 von 7

Toronto und Las Vegas (ots/PRNewswire) - DieMolecuLight-Wundbildgebungsplattform liefert neue klinische Erkenntnisse, dieeine verbesserte klinische Entscheidungsfindung und bessere PatientenergebnissebelegenMolecuLight Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3675597-1&h=113239629&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3675597-1%26h%3D4140201489%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fus.moleculight.com%252F%26a%3DMolecuLight%2BInc&a=MolecuLight+Inc) ., führende Unternehmen im Bereich derPoint-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung für die Echtzeit-Erkennung erhöhterbakterieller Belastungen in Wunden, gibt bekannt, dass neue MolecuLight-Datenvon über 2.000 Patienten auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3675597-1&h=3126215170&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3675597-1%26h%3D2524884553%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwounds2022.com.au%252F%26a%3Dthe&a=demSymposium on Advanced Wound Care (SAWC) Fall 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3675597-1&h=3485481055&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3675597-1%26h%3D752110018%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sawcfall.com%252F%26a%3DSymposium%2Bon%2BAdvanced%2BWound%2BCare%2B(SAWC)%2BFall%2B2022&a=Symposium+on+Advanced+Wound+Care+(SAWC)+Fall+2022) vorgestellt werden. Die Datenwerden in einer Kombination aus sieben klinischen Postern und drei klinischenVorträgen und Workshops präsentiert. Die internationale Konferenz findet vom 13.bis 16. Oktober 2022 in Las Vegas, Nevada, statt und ist eines der größtenmultidisziplinären Treffen von Wundpflegeexperten weltweit."Wir sind begeistert, dass unsere Kunden diese Woche auf der SAWC Fall dieErgebnisse von über 2.000 Patienten, die mit derMolecuLight-Bildgebungsplattform untersucht wurden, präsentieren", sagt AnilAmlani, CEO von MolecuLight. "Diese Menge an klinischer Evidenz ist beispiellosfür ein Wundbildgebungsgerät und veranschaulicht den bedeutenden Nutzen, den dieMolecuLight i:X- und DX-Geräte in der gesamten Bandbreite derPflegeeinrichtungen bieten. Besonders stolz bin ich auf die erstaunlicheVerbesserung der klinischen Ergebnisse bei gefährdeten Patientengruppen, wennKliniker die MolecuLight-Geräte einsetzen. Dazu gehören ältere als auch Menschenmit Behinderungen in der Langzeitpflege und in qualifiziertenPflegeeinrichtungen sowie Studien, in denen MolecuLight bei Patientengruppen mitunterschiedlichen Hautpigmentierungen eingesetzt wird.""Meine Organisation ist in mehreren Bundesstaaten im Bereich der Wundversorgungfür Langzeitpflege und Fachpflege tätig. Das MolecuLight-Verfahren ist fürunsere Wundpflegeexperten ein Standardverfahren, da es uns unübertroffene