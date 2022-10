Advent International und Wilbur-Ellis geben den Zusammenschluss ihrer Geschäftsbereiche Life-Science und Spezialchemikalien bekannt. Damit entsteht eine führende globale Value-Add-Vertriebsplattform mit einzigartigen Positionen in wachstumsstark

Rotterdam, Niederlande und San Francisco (ots/PRNewswire) -



- Advent International und Wilbur-Ellis fusionieren Caldic und Connell, ihre

Geschäftsbereiche für Life-Science und Spezialchemikalien mit Schwerpunkt auf

Ernährung, Pharmazeutika und industriellen Formulierungen.

- Durch den Zusammenschluss entsteht eine führende globale Plattform mit einer

starken Präsenz in zwei wachstumsstarken Regionen: im asiatisch-pazifischen

Raum mit Connell und in Lateinamerika mit Caldic-GTM.

- Durch den Zusammenschluss von Caldic und Connell werden die Wachstumschancen

für Auftraggeber und Kunden durch die Nutzung der erstklassigen Labore, des

umfassenden Anwendungs-Know-hows und der globalen Präsenz der gemeinsamen

Gruppe steigen und die globale Reichweite erhöht.



Advent International ("Advent"), einer der größten und erfahrensten globalen

Private-Equity-Investoren mit einer etablierten Erfolgsbilanz in der

Chemiebranche, und Wilbur-Ellis, eines der größten Familienunternehmen der Welt,

gaben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Zusammenschluss ihrer

Geschäftsbereiche Life-Science und Spezialchemikalien, Caldic B.V. ("Caldic")

und Connell getroffen haben, um ein weltweit führendes Unternehmen in diesem

Sektor zu schaffen.