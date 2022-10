Wirtschaft Grünen-Spitze bleibt bei Nein zu AKW-Kompromisslösung

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chef Omid Nouripour lehnt im Koalitionsstreit um den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken eine Kompromisslösung mit der FDP ab. "Wir hatten ja eigentlich eine Lösung, die haben wir miteinander vereinbart in der Koalition", sagte Nouripour am Rande des Parteitags in Bonn den Sendern RTL und ntv.



Im sogenannten "Doppel-Wumms"-Beschluss der Bundesregierung stehe, dass im Notfall die beiden süddeutschen Atomkraftwerke für eine begrenzte Zeit weiterlaufen könnten. Das bedeute, dass das AKW Emsland zum Jahresende abgeschaltet werde. "Das ist nicht nur der Beschluss der Grünen. Das ist der Beschluss, den wir miteinander vereinbart haben in der Koalition."