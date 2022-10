Fridays-Aktivistin Neubauer nimmt Grüne in die Pflicht

BONN (dpa-AFX) - Die Aktivistin Luisa Neubauer hat von den Grünen mehr Einsatz für den Klimaschutz innerhalb der Bundesregierung gefordert. "Ihr regiert unter den härtesten nur vorstellbaren Bedingungen", gestand die Vertreterin der Bewegung Fridays for Future am Sonntag beim Grünen-Bundesparteitag in Bonn zu. Die Grünen ließen sich aber auf zu viele unzulässige Kompromisse ein und ignorierten dabei die Realität der Klimakatastrophe. "Stürme und Dürren in nicht gekanntem Ausmaß, das ist die Realität." Neubauer ist selbst Grünen-Mitglied.

Die Aktivistin räumte ein, dass der Ausstieg aus Erdgas-, Öl- und Kohle-Energie seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein anderer sein müsse als zuvor. Sie verstehe aber nicht, dass nun neue Infrastruktur zur Nutzung fossiler Energien entstehen solle, die es auf die Dauer nicht brauche und dass Verträge unterschrieben würden, die im Widerspruch zum Pariser Klimaabkommen stünden.