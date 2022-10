BONN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat schmerzhafte Kompromisse in der Klimapolitik eingeräumt. "Wir haben für den Klimaschutz in den letzten Monaten weiß Gott nicht nur Hilfreiches beschlossen", sagte sie beim Grünen-Parteitag am Sonntag in Bonn. Dafür sei der Ort Lützerath im Kohleabbaugebiet in Nordrhein-Westfalen ein Symbol.

Lemke forderte die Delegierten auf, auch auf das zu schauen, was die Grünen in der Bundesregierung bereits umsetzen konnten. Zum Beispiel der Plan für einen vorgezogenen Ausstieg aus der Kohle. Damit blieben 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde. Sie sagte, die Parteitagsbeschlüsse in der Regierungsarbeit umzusetzen, "das ist alles andere als leicht". Dennoch seien sie wichtig, ebenso wie der Protest auf der Straße.