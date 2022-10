DRESDEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht in der geplanten Gaspreisbremse die Chance, die Proteststimmung in Teilen der Bevölkerung zu entspannen. "Es braucht jetzt konkrete, präzise und auch nachvollziehbare Entlastungsschritte", sagte der CDU-Politiker in einem ZDF-Interview am Samstag. "Und je schneller wir das haben, desto besser."

Auf die Frage, mit welcher Sorge er auf die Energieproteste schaue, antwortete Kretschmer, man müsse mit den Menschen im Gespräch bleiben. "Wir haben eine Chance, dieses Thema zu klären, es gibt eine Idee für eine Gaspreisbremse, einen Tunnel durch diese schwere Zeit und jetzt geht es um die Ausgestaltung und die muss vernünftig gemacht werden."