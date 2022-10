EU-Kommission sagt Brandenburg Hilfe für Klimaschutz zu - Stahlbranche betroffen

EISENHÜTTENSTADT (dpa-AFX) - EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit hat Brandenburg Unterstützung beim Aufbau einer grüneren Wirtschaft zugesagt. "Europa hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das bedeutet für viele Branchen, einschließlich für den Stahlsektor, enorme Veränderungen", sagte Schmit am Samstag bei einem Besuch des Stahlunternehmens Arcelor Mittal in Eisenhüttenstadt in Brandenburg nach Angaben des Unternehmens. "Die EU steht in Solidarität mit der Region Brandenburg, um einen gerechten und inklusiven Übergang zu einer grüneren Wirtschaft zu gewährleisten."

Der EU-Kommissar nannte den Kompetenzpakt zur Förderung von Fortbildung und verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Brandenburgs Landesregierung setzt auf eine klimafreundliche Transformation der Wirtschaft und will dies zum Beispiel auch in der PCK-Raffinerie in Schwedt fördern, die derzeit wegen des geplanten Embargos von russischem Öl nach Alternativen sucht.