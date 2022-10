Biden plant kein Treffen mit saudischem Kronprinzen bei G20-Gipfel

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden plant beim G20-Gipfel im November in Indonesien kein Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Das sagte Bidens Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan, am Sonntag dem Sender CNN. Die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer trifft sich Mitte November auf der Insel Bali. Saudi-Arabien hatte zuletzt Ärger aus Washington auf sich gezogen, als das Land einer Förderkürzung für Öl zustimmte. Die US-Regierung kritisiert das scharf und wertet es als Unterstützung Riads für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

Saudi-Arabien und Russland gelten als die führenden Kräfte im Ölverbund Opec+. Dieser will von November an zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) täglich weniger Öl fördern. Die USA hatten dagegen seit Monaten von der Opec+ ein Aufdrehen des Ölhahns gefordert - auch im Interesse der Weltwirtschaft.