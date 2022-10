Strom- & Gaspreise Historische Kostenexplosion im Netz nicht nachvollziehbar / Trotz 13 Mrd Zuschuss zahlen Haushalte 2023 rund 25% höhere Netzentgelte / Stromnetz-Kosten steigen auf über 40 Mrd EUR

Hamburg (ots) - Die Strom- und Gaspreise steigen rasant. Jetzt kommt ein

weiterer Kostenfaktor hinzu. Die 1600 Strom- und Gasnetzbetreiber in Deutschland

drehen zum Jahreswechsel kräftig an der Preisschraube.



Die Netzentgelte steigen 2023 nach ersten Auswertungen um durchschnittlich 25

Prozent, umgerechnet 82 Euro (Strom) bzw. 86 Euro (Gas) pro Haushalt. Die

Strom-Netzentgelte steigen beispielsweise in Berlin um 25 Prozent (93 Euro), in

Hamburg um 17 Prozent (61 Euro).*