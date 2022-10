Wirtschaft Opposition übt heftige Kritik am AKW-Beschluss der Grünen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der AKW-Beschluss des Grünen-Parteitags ist in der Opposition auf heftige Kritik gestoßen. "Deutschland braucht jetzt eine handlungsfähige Bundesregierung statt gegenseitiger Blockaden der Ampel-Parteien", sagte der energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, Andreas Jung (CDU), der "Welt".



Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) müsse muss sich von den Bonner Beschlüssen freimachen, "sonst ist das nicht nur eine Belastungsprobe für die Bundesregierung, sondern vor allem aber eine Gefährdung von Netzstabilität und Energiesicherheit in Deutschland und Europa", so Jung. CSU-Generalsekretär Martin Huber ging unterdessen hart mit der Öko-Partei ins Gericht. "Die Grünen riskieren einen Blackout für Deutschland", sagte er.