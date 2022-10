Grüne und FDP erwarten rasche Einigung im AKW-Streit

BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit der Ampel-Koalition über die weitere Nutzung von Atomkraftwerken haben sich Politiker von Grünen und FDP optimistisch hinsichtlich einer raschen Einigung gezeigt. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte am Sonntagabend m ARD-"Bericht aus Berlin", die Koalition habe oft wieder miteinander gerungen, auch öffentlich, sei aber immer in der Lage gewesen, eine Einigung zu finden. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch wieder gelingt", sagte Dröge. Auf die Frage, ob das am Montag der Fall sei, antwortete sie: "Hoffentlich."

Auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte am Sonntagabend dem "Spiegel", er sei zuversichtlich, dass die Ampel-Koalition "Anfang der Woche" eine gute Lösung erzielen werde. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" sagte der FDP-Politiker, es sei möglich, dass am Montag ein Ergebnis zustande komme, es könne aber auch am Dienstag sein. Djir-Sarai verwies auf die anstehende Sitzungswoche des Bundestages. "Wir müssen wichtige Entscheidungen in dieser Sitzungswoche treffen, und die werden wir auch treffen".