Nachdem wir den Donnerstag mit einem V-Reversal in der Nachbörse erlebt hatten, stieg der Index am Freitag zunächst weiter an. Das so entstandene GAP konnte direkt minimiert werden. Ab dem Eröffnungsniveau tendierte der DAX sehr zügig wieder in Richtung 12.400 und hatte damit die alte Unterstützungszone, die vor der Rückeroberung eine Widerstandszone war, im Blick.

Ab dort prallte er in der Mittagszeit wieder ab und versuchte noch einen Anlauf auf der Oberseite. Mit zunächst starker Eröffnung der Wall Street und einer Fortsetzung der Donnerstags-Rallye gelang es dem Index, neue Tageshochs zu erzielen. Sie wurden jedoch dynamisch abverkauft, wie folgendes Schaubils aufzeigt:

20221015 Xetra DAX Wochenausklang

Im Rücklauf wurde das GAP nicht mehr erreicht, wie hier zu sehen ist. Dabei spielte im Handelsverlauf des Freitags dann doch wieder die Angst vor starken Zinsanhebungen seitens der US-Notenbank FED eine Rolle. Das US-Sentiment fiel erneut ab:

2022-10-17 Fear and Greed

Für den DAX blieb ein Plustag zurück, wie wir es anhand der Daten der Börse Frankfurt sehr gut nachvollziehen können:

2022-10-14 DAX Boerse Frankfurt

Gewinner war eindeutig Vonovia, die jedoch eine technische Gegenbewegung auf die herben Verluste der letzten Tage und Wochen zeigte. Die Verteilung der Marktbreite war eher negativ ausgerichtet:

2022-10-14 DAX-Aktien Heatmap

Damit traf der DAX im Hoch auf das Hoch vom 4. Oktober und bildete technisch ein Doppeltop aus:

20221015 Xetra DAX Oktober

Was kann man daraus für den heutigen Handel ableiten?

DAX-Tradingideen am 17.10.2022

Die 12.400 halte ich weiter für relevant, da sie uns seit dem März, als der Bereich das erste Jahrestief des Kalenderjahres markierte, über den Juli hinweg bis dato immer wieder begleitete. Ich lasse diese Zone daher im Chartbild:

20221015 Xetra DAX 2 Monate

In Kombination mit dem V-Reversal und dem GAP ergibt sich dort für heute eine Entscheidung. Immerhin begann an diesem Punkt auch die starke Bewegung am Donnerstagnachmittag zu den US-Verbraucherpreisdaten.

20221015 DAX V-Reversal

Bei Unterschreitung ergibt sich neues Abwärtspotenzial, wie hier skizziert:

20221015 Xetra DAX Oktober2

In der Vorbörse haben wir keine Veränderung und halten erst einmal den 12400er-Bereich:

20221017 Endloskontrakt DAX

Es wird daher spannend, ob wir darunter fallen wie der Nasdaq noch am Freitagabend, oder uns darüber halten und damit erneut nach oben laufen können:

20221017 Nasdaq-100

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für den Montag

Dabei schaue ich zum Beispiel Unternehmen, welche nun mit neuen Quartalszahlen für Bewegung sorgen könnten. Zu nennen sind direkt am Montag die Bank of America und der Broker Charles Schwab.

Eine Übersicht für die gesamten Earnings in der neuen Woche siehst Du hier:

20221016 Earnings week

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls.

Dabei ist der Montag noch relativ ruhig. Wir erhalten den Bundesbankbericht um 12.00 Uhr und dann aus den USA 14.30 Uhr den NY Empire Produktionsindex.

Einige Auktionen von US-Anleihen und das monatliche Budget-Statement aus Amerika runden die Termine des heutigen Tages ab.

Ausführlich habe ich all anstehenden Termine hier aufgelistet:

2022-10-17 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart heute schon einmal viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust. Die Analyse habe ich als Video hier abgelegt:

Dein Andreas Bernstein

