USA: - VERLUSTE - Überwiegend positive Quartalsberichte haben die New Yorker Wall Street am Freitag nach der beeindruckenden Vortagesrally nur kurzzeitig gestützt. Bereits in der ersten halben Handelsstunde drehten zunächst die technologielastigen Nasdaq-Börsen in die Verlustzone, dann auch der Dow Jones Industrial . Am Ende schlossen die US-Indizes knapp über ihren kurz zuvor erreichten Tagestiefs. Der Dow rutschte wieder unter die am Donnerstag zurückeroberte Marke von 30 000 Punkten. Zum Handelsschluss gab er um 1,34 Prozent auf 29 634,83 Punkte nach und verbuchte ein Wochenplus von 1,2 Prozent. Tags zuvor war der bekannteste Wall-Street-Index als Reaktion auf weiterhin hohe, aber zugleich leicht rückläufige Inflationsdaten zunächst um fast zwei Prozent abgesackt. Am Ende dann hatte er jedoch stolze 2,8 Prozent gewonnen. Der S&P 500 verlor am Freitag 2,37 Prozent auf 3583,07 Zähler. Der Nasdaq 100 sank um 3,10 Prozent auf 10692,06 Punkte, womit sich der Verlust im Wochenverlauf auf 3,2 Prozent summiert.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte im Zuge der schwachen US-Vorgaben nachgegeben. In Tokio büßte der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende rund eineinhalb Prozent ein. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen verlor im späten Handel in Shanghai rund 0,2 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong rutschte der Leitindex Hang Seng zuletzt knapp ein Prozent ab.

DAX 12437,81 0,67%

XDAX 12369,75 -0,86%

EuroSTOXX 50 3381,73 0,57%

Stoxx50 3367,28 0,35%



DJIA 29634,83 -1,34%

S&P 500 3583,07 -2,37%

NASDAQ 100 10692,06 -3,1%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 136,28 0,07%

DEVISEN:



Euro/USD 0,9745 0,24%

USD/Yen 148,77 0,01%

Euro/Yen 144,98 0,24%

ROHÖL:



Brent 92,41 +0,78 USD WTI 86,31 +0,70 USD °



