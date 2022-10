Ein besonderes Augenmerk gilt weiterhin der politischen Lage in Großbritannien. Nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen mit Stützungskäufen der Notenbank und einer Auswechslung des Finanzministers steht Premierministerin Liz Truss im Mittelpunkt. Die Unzufriedenheit mit ihrer erst kurzen Regierungsführung ist selbst in der eigenen Partei groß./bgf/mis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9745 US-Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 0,9717 Dollar festgesetzt.

