Torry Harris ist Finalist bei den Banking Tech Awards 2022

New York, Usa, und Bristol, England, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -

Torry Harris Integration Solutions (https://www.torryharris.com/) (THIS), ein

anerkannter Marktführer im Bereich der Integrationsstrategie und Bereitstellung

von API-gesteuerter digitaler Transformation, gab heute seine Nominierung als

Finalist bei den diesjährigen Fintech Futures Banking Tech Awards

(https://informaconnect.com/banking-tech-awards/the-shortlist/) bekannt. Die

Bankenlösung Concierge Bank

(https://www.torryharris.com/products/open-banking-solution-concierge-bank) (TM)

von Torry Harris wurde als Finalist in der Kategorie "Beste Open-Banking-Lösung

- international" nominiert, zusammen mit "Platea Banking" von NTT Data und

"Finacle" von Infosys.



Concierge Bank(TM), ein Marktplatz-Banking-Produkt von Torry Harris, hilft

Banken auf der ganzen Welt, ihren Kunden innovative neue Produkte über eine

offene API-gesteuerte Marktplatzlösung und eine einfache Benutzeroberfläche

anzubieten. Es weitet die Angebote von Banken auf Mobile-Banking-Kunden aus,

indem ein digitaler Marktplatz innerhalb einer klaren, direkten Banking-App

verknüpft wird.