In der letzten charttechnischen Analyse vom 5. Oktober 2020: „EUR/AUD: Sauberer Zieleinlauf“ wurde bereits auf den Zieleinlauf des Paares EUR/AUD an die markante Hürde bei grob 1,5398 AUD hingewiesen. Seinerzeit verweilte das Paar noch in diesem Bereich, kurzfristig wurde ein Pullback zur Unterseite favorisiert. Dieser fiel allerdings nur sehr kurz aus, weshalb es auch nur wenig später zu einem dynamischen Ausbruch über diese Hürde gekommen war und damit nun auf mittelfristiger Ebene ein klares Kaufsignal vorliegt.

Bullen machen ordentlich Druck

Nach dem geglückten Wochenschlusskurs oberhalb der Hürde von 1,5398 AUD hat sich das Paar nun weiteres Aufwärtspotenzial verschafft, denkbar wäre in den nächsten Stunden ein Anstieg zunächst an 1,5848 und darüber in den Bereich von glatt 1,60 AUD. Ein vollständiger Abschluss des Bodens würde sogar Zugewinne an die aktuellen Jahreshochs um 1,6225 AUD erlauben zu vollziehen. Aufgrund des dynamischen Kursanstiegs aus Ende letzter Woche sollte aber auch zeitnah mit einem Rücklauf zurück auf das Ausbruchsniveau gerechnet werden, nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, weil dies einen Test der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 1,4991 und 1,5065 AUD forcieren würde.