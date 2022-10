JEFFERIES stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Auch wenn die Nachfrage der Automobilindustrie sich gut halte, dürften Stornierungen und aufgeschobene Aufträge anderer Kundenkreise im Chipsektor zu vorsichtigen Ausblicken auf das vierte Quartal führen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er rechnet damit, dass die Branchenwerte noch drei bis vier Monate unter Druck bleiben werden./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2022 / 08:04 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2022 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,93 % auf 23,85EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m