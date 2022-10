Der Index notiert jetzt in einem neutralen Bereich zwischen Jahrestief und eben diesem oberen potenziellen Ausbruchsniveau. Damit bleibt der übergeordnete Abwärtstrend intakt.

Die Anleger werden sich wohl erst wieder aus der Deckung wagen, wenn die Notenbanken, allen voran die Federal Reserve einen Hinweis darauf gibt, dass die lang ersehnte Pause in der Zinswende eingeläutet werden kann. Die Daten zu den Verbraucherpreisen und zu den Inflationserwartungen in der qualitativen Umfrage der Universität von Michigan haben in der vergangenen Woche nicht dazu beigetragen, diese Erwartungshaltung zu nähren. Andererseits lässt sich aber auch keine neue Spitze in der Inflation erkennen.