JEFFERIES stuft ASML auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Analyst Janardan Menon rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit vorsichtigen Ausblicken der Chipkonzerne auf das Schlussquartal. Branchenausrüstern wie ASML oder Aixtron traut er aber eine anhaltend starke geschäftliche Entwicklung zu. Auch wenn die Investitionen von Speicherchipherstellern zurückgefahren würden, dürften hier die Ausblicke positiv ausfallen./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2022 / 08:04 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2022 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,14 % auf 396EUR an der Börse Tradegate.



