JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas vor der Berichtssaison französicher Banken von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Flora Bocahut äußerte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf das dritte Quartal ihre Präferenz für BNP Paribas. Die Societe Generale sollte sich auch gut geschlagen haben, sie fürchtet bei dem Konkurrenten aber eine vorübergehende Enttäuschung im französischen Privatkundengeschäft./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 17:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2022 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,11 % auf 44,24EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Flora Bocahut

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m