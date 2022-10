RBC stuft Richemont auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont vor Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Franken belassen. Vor allem dank der Juwelensparte Jewellery Maison dürfte das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 für den Luxusgüterkonzern weiterhin stark gewesen sein, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2022 / 17:36 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,54 % auf 99,97EUR an der Börse Lang & Schwarz.