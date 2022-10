Entwickler und Fans erhalten über die Fandifi-Plattform umfassenden Zugang zu Live-Inhalten wie Sport- und E-Sport-Events, Modeschauen, Prominentenveranstaltungen und mehr. Gamer aus der ganzen Welt können gegeneinander spielen, Watchpartys feiern und sich gegenseitig zum Wetten auf Ergebnisse und Events herausfordern. Dabei motiviert Fandifi die Fans mit einem exklusiven Belohnungssystem: Sie sammeln für ihre Aktivitäten Punkte, die sie auf einer interoperablen, Blockchain-unabhängigen Plattform einlösen und gegen NFTs eintauschen können.

Um möglichst viele Gamer zu erreichen, hat Fandifi Technology Corp. eine groß angelegte Marketingkampagne auf den Social-Media-Kanälen ¬Discord, Steam, Instagram, Twitch und YouTube gestartet. Interessierte Gamer können sich auf der Unternehmenswebsite von Fandifi Technology Corp. unter Fandifi.com anmelden.

Doch wer sind die Zielkunden der Fandifi-Plattform? "Dazu gehören zum Beispiel die U.S. National Basketball Association oder die National Football League, aber auch die großen internationalen Fußballligen, der E-Sport-Sektor und alle Anbieter von Streaming- und Broadcast-Inhalten", erklärt David Vinokurov, CEO des Unternehmens. Das Management des in Vancouver ansässigen Unternehmens, das sich 2022 umbenannt hat, verfügt über ein umfangreiches Fachwissen in all diesen Bereichen.

Gestreamte Live-Events nehmen eine immer wichtigere Rolle ein. Aus gutem Grund: Investoren rund um den Globus erkennen das Potenzial des "geteilten Moments" - meist über das Handy - und zahlen hohe Summen, um sich die Rechte an Sportveranstaltungen, E-Sport-Events und anderen Veranstaltungen zu sichern.

In den letzten Jahren hat sich ein internationales E-Sport-Ökosystem entwickelt, das sich weiter ausbreitet. Während der Kernbereich einst aus Spielern sowie Ligenbetreibern bestand, kommen heute Technologie- und Telekommunikationsanbieter, Stadion- und Messebetreiber, Kreativ- und Marketingagenturen sowie Sponsoren hinzu. Es ist ein boomender Markt mit viel Raum zum Wachsen.