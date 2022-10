BARCLAYS stuft LVMH auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 840 auf 845 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern an, nachdem dieser seine Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorgelegt hatte. LVMH bleibe im aktuellen Marktumfeld wegen des defensiven Charakters einer der von ihr bevorzugten Werte./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 05:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 05:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,64 % auf 631EUR an der Börse Tradegate.



