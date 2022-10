17:00 DEU: "Tagesspiegel" zu "Digitalisierung: Vom Jobkiller zum Retter in der Not?" u.a. mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. Oktober ^ TERMINE UNTERNEHMEN 11:30 SWE: Sandvik, Q3-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 09/22 06:30 JPN: Industrieproduktion 08/22 (endgültig) 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 08/22 08:00 DEU: Insolvenzen, Juli 2022 + Trendindikator für September 2022 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 08/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Index 10/22

