Internen Plänen zufolge will Tesla die Produktion seiner meistverkauften Elektrofahrzeuge Model Y und Model 3 im vierten Quartal deutlich steigern. Erreicht werden sollte dieses Wachstum mit dem Hochfahren der Werke Austin und Grünheide bei Berlin. Elon Musk plant auch, die Steigerung bis 2023 fortzusetzen. Der US-Konzern will im Schlussquartal 2022 fast 495.000 Fahrzeuge der Baureihe Model Y und Model 3 herstellen. Das wäre rund 40 Prozent mehr als die durchschnittliche Analystenprognose. Das Management um Elon Musk hat sich in der Vergangenheit allerdings mehrmals Ziele gesetzt, die es dann zurücknehmen musste. Für das dritte Quartal sind Unterbrechungen bei der Produktion in Schanghai aufgrund von Corona-Lockdowns dafür verantwortlich, dass die Auslieferungszahlen unter den Analystenschätzungen liegen. Die Aktie gab am vergangenen Freitag in der Spitze gute 7,5 Prozent nach.

Seit Anfang November 2021 hat der Aktienkurs von Tesla eine Seitwärtskonsolidierung ausgebildet. Davor wurde im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 ein partielles Tief am Niveau von 23,37 US-Dollar markiert. Dieses Tief war auch die Basis für einen Kursanstieg auf das All Time High bis zum Niveau von 414,50 US-Dollar am 4. November 2021. Aktuell testet der Kursverlauf die Kernunterstützung am Level von 207,98 US-Dollar. Hält der Pessimismus an den Märkten an, könnte die Kernunterstützung in der kommenden Woche auch unterschritten werden. Die multiplen Herausforderungen, wie beispielsweise ein steigender Zinssatz in den westlichen Märkten wie auch die chinesische Null-COVID-Politik, könnten dann den beabsichtigten Absatz von Automobilen der Marke Tesla negativ beeinflussen. Dabei dürfte das geplante Gewinnwachstum je Aktie von 2022 bis in das Jahr 2024 um 84 Prozent auf 7,14 US-Dollar zu optimistisch erscheinen. Mit einem erwarteten KGV 2024 von aktuell 38,71 würde die Aktie auf eine Verlangsamung des Gewinnwachstums äußerst nervös reagieren. Der nächste Wegweiser für den Kursverlauf ist die Öffnung der Bücher am 19. Oktober.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: