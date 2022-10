Omni Bridgeway verstärkt Team mit IP-Spezialist Michael Munsch

Als Investment Manager und Senior Legal Counsel am Kölner Standort von Omni Bridgeway ist Michael Munsch zukünftig für die juristische Bewertung und das Management finanzierter Fälle in der EMEA-Region zuständig. Dabei liegt der Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Bereich des geistigen Eigentums. Er ist Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen, darunter Telekommunikation, Elektronik, Maschinenbau und Pharmazie sowie in allen Formen von Streitigkeiten, einschließlich hochwertiger und komplexer internationaler Auseinandersetzungen.

Zuvor war Michael Munsch als Counsel bei der renommierten deutschen IP Boutique Meissner Bolte tätig, wo er Mandanten vor allem in Patentstreitigkeiten beriet. In früheren Positionen erwarb er umfangreiche Erfahrung in der Bewertung und Durchsetzung von standardessenziellen Patenten, und war unter anderem als Partner der britischen Firma EIP und als Inhouse Counsel von ThyssenKrupp Elevator und Nestlè tätig.

"Wir freuen uns, einen Experten von Michaels Format für Omni Bridgeway gewonnen zu haben". Raymond van Hulst, Executive Director, MD und CIO für die EMEA-Region, kommentiert: "Er verfügt über eine beindruckende Expertise, die er sowohl in führenden Anwaltskanzleien als auch in internationalen Unternehmen erworben hat. Mit Michael Munsch haben wir eine wertvolle Verstärkung für unserer globales IP Team in den USA gefunden, welches den globalen Kundenstamm, nun insbesondere auch in Deutschland und EMEA, mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für Patent- und andere IP-Streitigkeiten unterstützt."

Michael Munsch ergänzt: "Ich freue mich sehr, Omni Bridgeway unterstützen zu können, meines Erachtens der renommierteste Prozessfinanzierer der Branche. Der Zeitpunkt für meinen Eintritt könnte nicht besser sein. Mit dem Einheitlichen Patentgericht wird sich die europäische Landschaft für Patentstreitigkeiten erheblich verändern. Wir erwarten vielversprechende Möglichkeiten für Patentinhaber und Omni Bridgeway ist bestmöglich aufgestellt, um mit Kapital und Knowhow zu unterstützen."

ÜBER OMNI BRIDGEWAY

Omni Bridgeway ist weltweit führend bei der Finanzierung und dem Management von Rechtsrisiken und bietet die Finanzierung von Streitigkeiten von Beginn des Verfahrens über die Durchsetzung bis hin zur Vollstreckung an. Das Unternehmen ist an der australischen Wertpapierbörse (ASX:OBL) notiert und ist weltweit von 23 Standorten aus tätig.

