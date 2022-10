Die Volatilität beim Leitindex der Welt, dem S&P 500, ist immens: am Donnerstag nach den US-Inflations-Zahlen zuerst der Abverkauf, dann die heftige Rally, am Freitag dann nach gutem Start der Abverkauf. Heute geht es auf Future-Basis wieder nach oben - ein entscheidender Trigger für die Bewegung dürfte sein, dass die britische Regierungschefin Truss im Grunde einen kompletten U-Turn hinlegt und damit die Ursache der Panik am britischen Anleihemarkt faktisch beseitigt ist. Heute wird der neue starke Mann in UK, Finanzminster Hunt, eine Budget-Erklärung abgeben - das dürfte für S&P 500 und Co extrem wichtig werden, denn sollten daraufhin die Renditen für britische Anleihen fallen, wäre das gut für die Aktienmärkte insgesamt. Der S&P 500 scheint in einem Boden-Bildungs-Prozeß zu sein..

Hinweise aus Video:

1. China: Xi Jinping verspricht Sieg im Technologie-Kampf gegen die USA

2. S&P 500: Doch kein vierter Nackenschlag nach den Inflationsdaten

