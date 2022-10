CREDIT SUISSE stuft LANXESS AG auf 'Outperform'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,00 € , was eine Steigerung von +26,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Lanxess Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,60 % auf 33,49EUR an der Börse Tradegate.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Lanxess vor Zahlen zum dritten Quartal von 46 auf 42 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Samuel Perry nahm in einer am Montag vorliegenden Studie Kürzungen an seinen Schätzungen für den Spezialchemiekonzern vor, die bis ins Jahr 2024 reichen. Er begründete diese mit schlechteren Annahmen für die Preis- und Absatzentwicklung und dem Kostenanstieg. Neu aufgestellt ohne die Sparte High Performance Materials bleibe die Lage längerfristig aber vielversprechend./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / 14:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

