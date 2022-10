LCY präsentiert sich auf der K 2022 mit fortschrittlichem Elastomer-Portfolio und C.A.R.E. Fachwissen

Beschleunigung der materialwissenschaftlichen Innovation für eine nachhaltige Zukunft

DÜSSELDORF, Deutschland, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- LCY Chemical Corp., ein führendes materialwissenschaftliches Unternehmen aus Taiwan, stellt auf der K 2022 sein Portfolio an thermoplastischen Elastomeren vor, um zu zeigen, wie es materialwissenschaftliche Innovationen für eine nachhaltige Zukunft beschleunigt. Mit Produktionsstandorten in Taiwan, China und den USA sowie einem breiten Vertriebsnetz mit Lagern in ganz Europa arbeitet LCY mit Kunden auf der ganzen Welt zusammen, um mit seinem fundierten Wissen über die Materialfunktionalität, dem firmeneigenen Hydrierungsprozess, den maßgeschneiderten Qualitätsprodukten und dem zuverlässigen Service vor Ort die besten Materiallösungen zu entwickeln.