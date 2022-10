Internetbuchhandel steigert Umsatz im zweiten Corona-Jahr nochmals deutlich / Neuer Bericht bietet umfassenden Einblick in die Kulturbereiche Literatur und Presse

WIESBADEN (ots) - Der Umsatz im Internetbuchhandel ist 2021 im zweiten Jahr in

Folge deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich

der Frankfurter Buchmesse vom 19. bis 23. Oktober 2022 auf Basis von Daten des

Börsenvereins des Deutschen Buchhandels mitteilt, stieg der Umsatz im

Online-Handel mit Büchern gegenüber dem ersten Corona-Jahr 2020 um weitere 16 %,

nachdem er 2020 bereits um 21 % gegenüber dem Jahr 2019 gestiegen war. Der

Internetbuchhandel machte damit im Jahr 2021 mit einem Umsatz in Höhe von 2,6

Milliarden Euro mehr als ein Viertel (27 %) des Gesamtumsatzes der Buchbranche

(9,6 Milliarden Euro) aus. Im Vergleich zu 2019 war dies eine Steigerung um 7

Prozentpunkte. Zum Internetbuchhandel zählen alle ausschließlich online

getätigten Buchkäufe und damit auch jene in den Webshops klassischer

Buchhandlungen. Diese und weitere Ergebnisse bietet der neue Spartenbericht

"Literatur und Presse", der im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zum

Download bereitsteht.



Umsatzeinbußen im Sortimentsbuchhandel





Im Gegensatz zu den Online-Händlern mussten andere Teile der Buchbranche in denPandemie-Jahren 2020 und 2021 starke Umsatzrückgänge hinnehmen. So war derstationäre Buchhandel im Jahr 2021 mit einem Umsatz von 3,8 Milliarden Euro undeinem Anteil von 39 % am Gesamtumsatz der Branche zwar immer noch der wichtigsteVertriebskanal für Bücher. Allerdings sank der Anteil um 7 Prozentpunktegegenüber dem Vor-Pandemie-Jahr 2019, als der Sortimentsbuchhandel mit 4,3Milliarden Euro noch 46 % des Gesamtumsatzes der Branche erwirtschaftet hatte.Digitalisierung der Buchbranche: E-Books werden beliebter und günstigerDie Digitalisierung der Buchbranche schreitet auch bei den Buchformatenbeziehungsweise Angeboten des Buchmarkts voran. So ist der Absatz von E-Books inden vergangenen Jahren immens gestiegen. Wurden im Jahr 2010 noch 1,9 MillionenE-Books verkauft, so waren es 2020 bereits 35,8 Millionen. Parallel zu dieserEntwicklung nahm auch die wirtschaftliche Bedeutung der E-Books imGesamtbuchmarkt zu. Von 2010 bis 2020 erhöhte sich der Anteil des mit E-Bookserzielten Umsatzes am Gesamtumsatz der Branche von 0,5 % auf 5,9 %. Gleichzeitigsank der durchschnittlich bezahlte Preis für ein E-Book von 10,71 Euro auf 6,63Euro.Weitere Informationen:Diese Zahlen und viele weitere amtliche und nichtamtliche Ergebnisse sind absofort im neuen "Spartenbericht Literatur und Presse" verfügbar, der auf derThemenseite "Kultur" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zumDownload bereitsteht. Neben Daten zur wirtschaftlichen Lage der Branchen wirdauch die Situation der Erwerbstätigen in Literatur und Presse ausführlicherläutert. Zudem wird über verschiedenste Angebote im Print- und Online-Bereichsowie deren Nutzung berichtet. Weitere Kulturdaten bieten auch die Tabellen21611 in der Datenbank GENESIS-Online.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.