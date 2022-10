Beliebter arabischer Zeichentrickfilm "The Adventures of Mansour" mit über zwei Milliarden YouTube-Aufrufen wird für den globalen TV-Start auf der MIPCOM 2022 neu aufgelegt

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -- Eine von Mubadala unterstützte Serien-Neuauflage "The Adventures of Mansour:Age of A.I." (52 x 11') ist der erste arabische Zeichentrickfilm, derursprünglich auf Englisch und Arabisch produziert und jetzt für ein globalesPublikum neu aufgelegt wurde.- Er befasst sich mit Themen wie künstliche Intelligenz, Technologie,Klimawandel und Weltraumforschung und baut auf dem aktuellen Erfolg der"Mansour"-Show auf, die in den letzten 90 Tagen drei Millionen Abonnenten und280 Millionen Sehstunden mit über 25 Millionen einzigartigen Zuschauernerreicht hat.- Finanziert wurde dies von der Mubadala Investment Company mit Unterstützungder Abu Dhabi Early Childhood Authority.- Ein globales Netzwerk von Talenten, darunter aus den USA, Kanada, Europa undden Philippinen, hat zu dem neuen Animationsfilm beigetragen, der eininternationales Publikum anspricht." The Adventures of Mansour" , ein im Nahen Osten sehr beliebterZeichentrickfilm mit über zwei Milliarden YouTube-Aufrufen, hat angekündigt,dass er eine völlig neue Serie, "The Adventures of Mansour: Age of A.I." (52 x11') auf der MIPCOM 2022 für ein globales Publikum neu auflegen wird. Darinwerden Themen von internationaler Bedeutung wie künstliche Intelligenz, dieRolle der Technologie und die Abhängigkeit von ihr, der Klimawandel und dieErforschung des Weltraums behandelt.Die Fernsehsendung wurde ursprünglich in Abu Dhabi ins Leben gerufen, umarabische Kinder anzusprechen und einen gesunden Lebensstil, kulturellesVerständnis und das Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft undTechnik (MINT) zu fördern. Sie hat die Erwartungen ihres ursprünglichen,preisgekrönten Schöpfers Rashed Alharmoodi übertroffen und die Fantasie vonKindern im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus beflügelt.Die bei Kindern in der Region sehr beliebte Serie mit drei Millionen Abonnentenund 280 Millionen Sehstunden sowie 25,2 Millionen Zuschauern allein in denletzten 90 Tagen soll mit der neuen Serie auf diesem Erfolg aufbauen. Dies istder erste arabische Zeichentrickfilm, der im Original sowohl auf Englisch alsauch auf Arabisch produziert wurde. Der neue Produzent, Bidaya Media, will dieGeschichte von Mansour nun Kindern auf der ganzen Welt näher bringen.Brian Lott, Vorsitzender von Bidaya Media und Chief Communications Officer vonMubadala, kommentierte den Start der neuen, weltweit relevanten Fernsehsendungwie folgt: "Mansour hat die Phantasie des jungen Publikums erobert und einebreite Fangemeinde im gesamten Nahen Osten aufgebaut. Unsere kommenden Staffeln