HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft 1&1 auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für 1&1 von 21 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Telekom-Anbieter stehe mitten im kapitalzehrenden Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Er berücksichtigte in seinen Schätzungen angepasste Investitionspläne. Es sei zu früh, um die Aktie zu kaufen./tih/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 08:10 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 08:12 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,46 % auf 12,88EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Jonah Emerson

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 21

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m