Midea kündigt verbesserte Nachhaltigkeitsstrategie auf Chillventa 2022 an, mit Fokus auf Lösungen, die Verbrauchern ein grünes Leben ermöglichen

„Die globale Erwärmung und die Energiekrise haben uns dazu veranlasst, unsere Produktentwicklung und Lieferkettenstrategie zu überdenken, während wir weiterhin nach innovativen Wegen suchen, um den CO2-Fußabdruck der Produkte von Midea zu reduzieren und unser Engagement für das Ziel der Kohlenstoffneutralität zu stärken. Das Herzstück der neuen grünen Strategie von Midea ist ein verstärkter Fokus auf Energieeffizienz und intelligentes Energiemanagement. Wir glauben, dass dies die beiden Antworten sind, um unseren Kunden zu helfen, ihre Energierechnungen zu senken und gleichzeitig den Wohnkomfort zu verbessern", sagte Thomas Kunnig, Produktmanager von Midea Deutschland.

Mit Blick auf die Abwärme von Klimaanlagen wird Midea die Entwicklung eines neuen Systems anführen, das die konzentrierte Wärme aus einer Klimaanlage zurückgewinnen und für die Warmwasserversorgung wiederverwenden kann. Die neue Technologie kann den Nutzern, insbesondere denjenigen, die in Gegenden leben, in denen Klimaanlagen die meiste Zeit des Jahres in Betrieb sind, erhebliche Vorteile bieten, da sie eine zuverlässige und kostengünstige Lösung darstellt, die heißes Wasser bei deutlich geringerem Stromverbrauch liefert.

Unter dem Motto „Midea hat eine Idee" präsentierte das Unternehmen außerdem eine ganze Reihe neuer umweltfreundlicher Lösungen zur Senkung des Stromverbrauchs seiner Produkte, darunter das Wärmerückgewinnungssystem CirQ, die energiesparende Technologie Tesseraction sowie die neue umweltfreundliche Split-Klimaanlage Breezeless E. Mit der Präsentation seiner jüngsten Bemühungen um die Bewältigung von Umweltproblemen und des Klimawandels demonstrierte Midea sein Engagement für emissionssenkende Innovationen und seine kundenorientierte Geschäftsstrategie, die die Bedürfnisse der Benutzer in den Mittelpunkt stellt, um deren sich ständig verändernden Lebensstil zu erfüllen.