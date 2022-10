Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte sich die Erholung bei der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) weiter fortsetzen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Apple-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch aus dem Januar 2022 bei 182,94 USD in einer Korrekturbewegung. Am 17. August gab es einen Ausbruchsversuch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, der aber scheiterte. Seitdem setzt die Aktie ihre Korrektur fort. Auffallend ist dabei, dass sie sich dabei deutlich besser als die Märkte hält. Während Nasdaq oder Dow Jones längst auf neue Jahrestiefs abgefallen sind, notiert die Apple-Aktie noch deutlich über ihrem Junitief. Am Donnerstag gab es einen kurzen, aber starken Aufwärtsimpuls. Dieser wurde am Freitag bis an das ganz kurzfristige log. 61,8% Retracement bei 138,16 USD konsolidiert.

Charttechnischer Ausblick: Die am Donnerstag begonnene Erholung kann sich kurzfristig noch fortsetzen. Ein rechnerisches Ziel läge bei 148,63 USD und damit beinahe exakt am Widerstandsbereich um 148,60 USD. Danach droht allerdings die Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 129,04 USD oder sogar an einen wichtigen Unterstützungsbereich um 125 EUR. Sollte der Wert allerdings den Widerstandsbereich um 148,60 USD durchbrechen, dann wäre die Abwärtsbewegung seit August beendet. In diesem Fall könnte es u einer Rally gen 157,47 USD und vielleicht sogar 171,27 USD und damit an den Abwärtstrend seit Januar 2022 kommen.“

Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 148,63 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 140 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 140 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PF60T44, Bewertungstag 16.12.22, wurde bei der Apple-Kursindikation von 139,80 USD und dem Euro/USD-Kurs von 0,975 USD mit 0,96 – 0,97 Euro gehandelt.

Kann die Apple-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen auf 148,63 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,41 Euro (+45 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 132,327 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 132,327 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UK2NGL4, wurde beim Apple-Kurs von 139,80 USD mit 0,79 – 0,80 Euro quotiert.

Beim Apple-Aktienkurs von 148,63 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – bei 1,67 Euro (+109 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.