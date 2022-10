ROM (dpa-AFX) - Die bereits hohe Inflation in Italien ist im September weiter gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) um 9,4 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist die höchste Rate seit Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Italien ist Gründungsmitglied des Währungsraums. Im Vormonat hatte die Rate 9,1 Prozent betragen.

