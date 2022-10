Blastr Green Steel und Cargill Metals unterzeichnen Absichtserklärung zur Lieferung von grünem Stahl und zur Förderung der Dekarbonisierung der Lieferkette von Eisenmetallen

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - Das Metallgeschäft von Cargill und Blastr

Green Steel AS ("Blastr"), ein Entwickler von dekarbonisiertem Stahl, haben

vereinbart, zusammenzuarbeiten, um in Nordeuropa Stahl zu liefern, der ohne

fossile Brennstoffe hergestellt wurde, und so die weltweit wachsende Nachfrage

nach grünem Stahl zu decken. Beide Unternehmen sind bestrebt, die

Kohlenstoffemissionen in der Stahlindustrie erheblich zu senken.



Im Rahmen des Abkommens (Memorandum of Understanding, "MoU") planen Blaster und

Cargill Metals, die Kompetenzen beider Unternehmen zu bündeln, um die

Entwicklung von Projekten zu beschleunigen, die der weltweiten Stahlindustrie

erhebliche Kohlenstoffeinsparungen ermöglichen. Cargill Metals bringt sein

Fachwissen bei der Beschaffung von Rohstoffen und die internationalen

Kompetenzen von Cargill in den Bereichen Seetransport und Logistik sowie bei der

Entwicklung von umweltfreundlichen Produkten für den Markt, Risikomanagement und

Finanzierungsmöglichkeiten ein. Blastr bringt sein Fachwissen im Bereich der

industriellen Dekarbonisierung, seine unternehmerischen Fähigkeiten, seine

Erfolgsbilanz und seinen Zugang zu Kapital in den Bereichen grüne Energie und

CO2-Reduzierung ein. Darüber hinaus bringt Blastr regionale Kenntnisse über

Standorte, Möglichkeiten und lokale Unterstützung mit.