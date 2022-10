(Berichtigung der Meldung vom 16.10.: Im 3. Absatz wurde korrigiert, dass Klaus-Dieter Hommel den Gewerkschaftstag eröffnet hat. Zudem wurde im 4. Absatz präzisiert, dass Martin Burkert voraussichtlich als einziger Kandidat zur Wahl des neuen Vorsitzenden antritt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem Grußwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat an diesem Sonntag der fünftägige Gewerkschaftskongress der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft begonnen. Scholz betonte in seiner Rede am Sonntagnachmittag mit Blick auf Krieg, Inflation und Energieknappheit: "Wir werden auch diese Krise durchstehen. Wir werden unabhängiger und stärker aus ihr hervorgehen, als wir hineingegangen sind, weil wir füreinander einstehen."