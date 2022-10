Länderrisiken Italien rutscht ab, nur Norwegen noch mit A1 bewertet / Coface rechnet 2022 mit mehr Insolvenzen in Deutschland (FOTO)

Mainz (ots) - Die Auswirkungen des Krieges auf europäischem Territorium werden

auf der Risiko-Weltkarte immer sichtbarer. In seinem vierteljährlichen

Risiko-Barometer hat der Kreditversicherer Coface die Einschätzung für acht

Länder herabgestuft. Erneut sind überwiegend europäische Länder von steigenden

Kreditrisiken betroffen, darunter Italien, Dänemark und die Schweiz. Die

Bewertung von Deutschland bleibt unverändert, Coface rechnet für das Jahr 2022

jedoch wieder mit mehr Insolvenzen.



Nachdem im Juni insgesamt 16 europäische Staaten schlechter bewertet wurden, hat

Coface seine Länderrisiko-Bewertung für sechs weitere Länder in Europa

abwärtsrevidiert. Das Länderrisiko spiegelt die Wahrscheinlichkeit von erhöhten

Zahlungsausfällen bei Exportkrediten in einem Land in den kommenden sechs

Monaten wider. Dänemark, Luxemburg und die Schweiz konnten die Höchstnote A1

nicht halten und sind neu in Risikoklasse A2, die für "geringes Ausfallrisiko"

steht. In allen drei Ländern macht sich die beschleunigte Inflation bemerkbar,

getrieben von steigenden Energiepreisen. "Durch die starke Integration des

europäischen Gasmarktes hat sich das Angebot für alle verknappt und bringt durch

die innereuropäischen Solidaritätsabsprachen für die Gasversorgung im Winter

letztlich auch Nationen wie Dänemark, Luxemburg und die Schweiz unter Druck",

sagt Coface-Volkswirtin Christiane von Berg. Als einziges Land verbleibt

Norwegen in A1. Bei der Bewertung wird die ebenfalls stark ausgeprägte Inflation

über hohe Gewinne der Öl- und Gasindustrie sowie Rekordergebnisse bei der

Leistungsbilanz wettgemacht.