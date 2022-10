Neue Perspektive für Rechenzentren von diva-e / Führender deutscher Digitaldienstleister fokussiert auf wachstumsstarkes Kerngeschäft (FOTO)

München (ots) - Der IT-Infrastrukturanbieter diva-e datacenters mit der Marke

firstcolo erhält einen neuen Eigentümer, den Infrastrukturfonds Cube

Infrastructure Managers. Das teilte die diva-e Digital Value Excellence heute in

München mit. Das Unternehmen ist einer der größten deutschen digitalen

Dienstdienstleister mit Fokus auf Plattformen, E-Commerce und digital

experience. Über die finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien

Stillschweigen vereinbart.



"diva-e ist seit 2016 aus einem Zusammenschluss von zwölf namhaften

Digitalunternehmen entstanden und konnte sich seither sehr erfolgreich

entwickeln. Das gilt auch für firstcolo", sagte Tilman Au, CEO von diva-e.

"Jetzt ist aber ein guter Zeitpunkt, das Datacenter an einen neuen Eigentümer zu

übergeben, der das Geschäft der Dateninfrastruktur noch besser entwickeln kann."

Die Strategie von diva-e bleibe jedoch unverändert auf Wachstum ausgerichtet,

auch international.