Unternehmen müssen sich branchenübergreifend neu ausrichten Bain baut Turnaround-Expertise weiter aus

- Anhaltende Krisen machen der deutschen Wirtschaft schwer zu schaffen

- Viele Unternehmen kommen an einem umfassenden Umbau nicht vorbei

- Bain unterstützt sämtliche Transformations- und Restrukturierungsprozesse

- Bankenfachmann Jan Groß ergänzt Team als zusätzlicher External Advisor



Dysfunktionale Lieferketten, drohende Energieknappheit, hohe Inflation und

steigende Zinsen setzen Unternehmen in allen Branchen massiv unter Druck.

Gleichzeitig gilt es, die Digitalisierung weiter voranzutreiben und vorgegebene

Emissionsziele zu erreichen. Um die Firmen bei der erforderlichen Neuausrichtung

ihrer Geschäftsmodelle zu unterstützen und sie in existenzbedrohenden Krisen zu

stabilisieren, erweitert die internationale Unternehmensberatung Bain & Company

einmal mehr ihre fachliche und personelle Expertise in den Bereichen Turnaround

und Transformation.