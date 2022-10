Leipzig (ots) - Zinswende, Inflation, Ukraine-Krieg: Für Start-Ups ist eine

Eiszeit angebrochen. Wie steuern deutsche Start-ups durch die Krise?

Digital-Unternehmer Marcus Diekmann und Snocks-Gründer Johannes Kliesch stehen

im Rahmen ihrer Start-Up-Show Founders League am 19. Oktober 2022 um 17 Uhr

exklusiv für Pressevertreter im Livestream über Youtube Rede und Antwort. Für

die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich.



Termin: Mittwoch, den 19. Oktober 2022, 17 bis 17.30 Uhr





Hier geht's zum Livestream auf Youtube(https://www.youtube.com/watch?v=5W1oxDYdbdQ)Moderation: Social Media Creatorin Kessy SchygullaDie Wirtschaftskrise trifft den Start-Up-Sektor hart: Mit den steigenden Zinsenist es nicht mehr einfach wie in der Vergangenheit, an frisches Kapital zukommen. Investoren pumpen nicht mehr bereitwillig Milliarden in den Markt. Hinzukommt die gedämpfte Konsumentenlaune durch die hohen Inflationsraten.Vor welchen Herausforderungen steht das Start-Up-Ökosystem? Wie besorgt muss manum die deutsche Gründerszene sein? Welche Segmente haben nach wie vor guteFinanzierungschancen? Welche politischen Rahmenbedingungen müssen in Deutschlandfür die Start-Up-Szene in der Krise forciert werden? Wie kann die Krise alsChance begriffen werden?Diese und weitere Fragen werden Johannes Kliesch und Marcus Diekmann imLivestream beantworten.Anschließend geht die FOUNDERS LEAGUE Live-Show in die erste Runde. SechsStart-ups aus den Bereichen Health, Tech, Food, Mobility & Handel präsentierenihre innovativen Ideen nicht nur vor der Jury, sondern auch einem Publikum vorOrt und im digitalen Livestream. Die Start-ups profitieren von Reichweite undZugang zum einflussreichen Business- und Investoren-Netzwerk von Diekmann undKliesch.Über die Founders LeagueDie Founders League ist eine interaktive Live-Show für junge Start-ups undGründer:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das neueStreaming-Format ermöglicht Gründer:innen, in der jeweiligen Show direktwertvolles Feedback durch den interaktiven Live-Stream zu bekommen - sei es vonKunden, potenziellen Business-Partner:innen oder Investor:innen. Gründer derFounders League sind Marcus Diekmann, Johannes Kliesch, Benjamin Diedering undJulian Rauch, der gleichzeitig Geschäftsführer ist.http://www.foundersleague.de