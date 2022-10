Frankfurt am Main (ots) - Verstärkung für Valdivia: Saad Malik ist seit AnfangOktober Principal im Beraterteam von Valdivia, das sich auf die Besetzung vonTop-Positionen in der Bau- und Immobilienbranche spezialisiert hat. Vor seinerTätigkeit bei Valdivia sammelte Herr Malik bereits umfangreiche undtiefgreifende Erfahrung in einer Executive-Search-Boutique sowie in derklassischen Personalberatung. Früh spezialisierte er sich hierbei auf dieBesetzung von Führungspositionen im Bereich Legal und fungierte deutschlandweitals Berater in diesem hochkomplexen und anspruchsvollen Segment.Seine Beraterkarriere begann Herr Malik in einer Executive-Search-Gesellschaftin Frankfurt am Main, wo er sein Handwerk erlernte. Daran anschließend baute ersein Netzwerk und seine Kompetenz weiter aus und etablierte zuletzt für einUnternehmen die Sparte Legal & Compliance als neuen Fachbereich. In dieserFunktion positionierte Herr Malik sich im Markt als kompetenter Ansprechpartnerfür die Besetzung von anspruchsvollen In-House Positionen mit Fokus auf dieBereiche Bau- & Immobilienrecht sowie auf bankrelevante Rechtsbereiche, wieBank- und Kapitalmarktrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht.Daniel Bauer, Gründer von Valdivia: "Mit seinem sensiblen Gespür fürZusammenhänge und tiefgreifenden Verständnis seiner Mandanten und das gesuchteProfil pflegt Herr Malik auf professionelle und nahbare, sympathische Art undWeise, auf Langfristigkeit ausgelegte, belastbare und vertrauensvolleBeziehungen zu Kunden und Kandidat:innen. Wir freuen uns über diese kompetenteVerstärkung unseres Teams."Über ValdiviaValdivia ist eine unabhängige Executive Search Beratung mit Sitz in Frankfurt amMain. Für nationale und internationale Unternehmen aus allen Bereichen derImmobilienwirtschaft vermittelt Valdivia Spitzenkräfte für Führungspositionen inDeutschland.Bildmaterial: https://bit.ly/3rVUyBCPressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel: 0170 462 1440Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165893/5346018OTS: Valdivia Consulting GmbH