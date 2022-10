Food Chain ID Group, Inc. übernimmt Cosmocert S.A.

Cosmocert mit Sitz in Athen, Griechenland, wurde 2013 gegründet und hat sich durch seinen ausgeprägten Schwerpunkt auf Integrität, Kundenservice und den Einsatz von Technologie schnell zu einem der führenden Zertifizierungsanbieter in Griechenland entwickelt. Cosmocert bietet derzeit über 7.500 Kunden Zertifizierungsdienste an, darunter EU-Bio, GLOBALG.A.P., VLOG, ISO 22000 und weitere Standards. Cosmocert wird sich Bioagricert als Teil des wachsenden Bio-Zertifizierungsservices innerhalb des Geschäftsbereichs „Technical Services Europe and Asia" von FoodChain ID anschließen.

BOLOGNA, Italien, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- FoodChain ID Group, Inc., ein führender Anbieter von technologiegestützten Lösungen für Lebensmittelsicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit für die Lebensmittel- und Agrarindustrie, hat Cosmocert S.A. übernommen, ein führendes Unternehmen für Bio-Zertifizierung und -Kontrolle in Griechenland, das international und regional anerkannte Zertifizierungsstandards anbietet.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Cosmocert-Team, einer der führenden Zertifizierungsstellen in Griechenland. Die Aufnahme von Cosmocert wird den Umfang unserer Zertifizierungsdienste für Lebensmittel- und Landwirtschaftskunden in der immer wichtiger werdenden Mittelmeerregion erweitern", erklärt Dr. Chetan Parmar, SVP of Technical Services Europe und Asia von FoodChain ID.

„Die Übernahme ist eine ideale Ergänzung zu FoodChain ID und den Dienstleistungen und Fähigkeiten von Bioagricert", erklärt Alessandro Lombardi, Geschäftsführer von Bioagricert. „Durch die Ergänzung der Cosmocert-Plattform in Griechenland mit den anderen Fähigkeiten von Bioagricert in den Bereichen Nachhaltigkeit, Zertifizierung und Inspektionen werden wir die Erfahrung der Cosmocert-Kunden mit erweiterten Fähigkeiten in den Bereichen IFS, BRCGS, USDA Organic und anderen Standards verbessern."

„Wir freuen uns, einem weltweit führenden Unternehmen wie FoodChain ID im Bereich Lebensmittelsicherheit und Bio-Zertifizierung beizutreten und damit unser bereits überzeugendes Wachstum weiter zu beschleunigen", erklärt Kostas Diamantopoulos, CEO von Cosmocert. „Dies wird zu einem aufregenden nächsten Kapitel für Cosmocert führen und ist ein großartiger Moment in der Geschichte unseres Unternehmens. Wir sind zuversichtlich, dass wir die richtigen Partner gefunden haben, und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit FoodChain ID und Bioagricert."

Angesichts eines Wachstums des EU-Bio-Marktes von 15,1 %1 hat Bioagricert mit seinen Bio-Zertifizierungsdiensten, die nun mit mehr Fachwissen, Personal und Audit-Fähigkeiten ausgestattet sind, auf die Nachfrage nach Zertifizierung auf dem Nachhaltigkeitsmarkt reagiert.

Informationen zu Food Chain ID

Mehr als 30.000 Unternehmen in der gesamten globalen Lieferkette vertrauen auf FoodChain ID als ihren vertrauenswürdigen Partner, um die zunehmend regulierte Lebensmittelwirtschaft mit mehr Transparenz, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu navigieren. FoodChain ID bietet seinen Kunden technologiegestützte Lösungen, die von den umfassendsten Daten und sachkundigen Experten der Branche unterstützt werden, und ist damit eine wichtige Quelle für zeitnahe, präzise Informationen und Fachwissen. Zu den Dienstleistungen gehören Anwendungen für regulatorische Compliance und Produktentwicklung sowie Lösungen für Tests, Lebensmittelsicherheit und Produktzertifizierung. Weitere Informationen finden Sie auf www.foodchainid.com.

