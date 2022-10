Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel ASA hat am Wochenende den Zuschlag für einen Großauftrag in Millionenhöhe erhalten. Insgesamt soll es um ein monetäres Vertragsvolumen von rund 600 Millionen norwegischen Kronen gehen, wie das Unternehmen in eigener Sache berichtet. Das entspricht einem umgerechneten Gegenwert von rund 58 Millionen Euro.

Auftraggeber ist das australische Ölförderunternehmen Woodside Energy, das mit der Tochtergesellschaft Nel Hydrogen Elektrolyser AS ein großes Wasserstoff-Projekt namens H2OK umsetzen will. Dieses soll in Ardmore, im US-Bundesstaat Oklahoma, an den Start gehen. An dem Standort sind Wasser sowie Energie verfügbar. H2OK wäre das erste Wasserstoff-Projekt, das die Australier auf US-amerikanischem Boden realisieren. Ein Ausbau der Präsenz auf dem US-Markt ist für die Zukunft geplant. Zudem arbeitet Woodside Energy an zwei weiteren Wasserstoffprojekten auf heimischem Boden (H2Perth und H2Tas).