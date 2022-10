Ericsson veröffentlicht erweitertes Konzept für nachhaltige 5G-Netze (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



Als eines der in Sachen 5G und Nachhaltigkeit weltweit führenden Unternehmen hat

Ericsson heute ein erweitertes Konzept für nachhaltige 5G-Netze veröffentlicht.

Die neue Ausgabe des Ericsson-Berichts "Breaking the Energy Curve" bietet

Mobilfunknetzbetreibern ein aktualisiertes Rahmenwerk, wie sie beim Ausbau von

5G energieeffizienter, nachhaltiger und kostengünstiger werden können - und

gleichzeitig ihre Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele erreichen.