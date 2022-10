Wittlich (ots) - Seit 40 Jahren Schule zu bauen, bedeutet leider nicht viel. Es

gibt Handwerker, die erkennen selbst mit so viel Erfahrungen auf dem Buckel erst

viel zu spät, wann ein Projekt ein gutes oder ein schlechtes ist. Nämlich dann,

wenn das Projekt schon läuft und einen Folgefehler nach dem anderen produziert.

Dabei ist es ganz leicht zu prognostizieren, wie störungsfrei bzw. chaotisch ein

bevorstehendes Projekt laufen wird - und das noch vor Baubeginn! Hier sind die

Regeln:



1. Beim Prüfen der Vertragsunterlagen sollte der Handwerker zuallererst seinen

Blick auf die Einzelfristen richten und beurteilen, ob diese konkret und zudem

realistisch sind. Ein typisches Beispiel ist etwa, wenn ein Auftragnehmer einen

Vertrag unterzeichnet, dessen Einzelfristbeginn bereits in der Vergangenheit

liegt. In einem anderen Beispiel sind Einzelfristen zu knapp bemessen. Hier wäre

der Werkerfolg nur mit einem immensen Personalaufwand schaffbar. Beides führt zu

unnötigem Chaos.





2. Ein weiteres chaosversprechendes Kriterium ist, wenn die Langtexte keinerleiQualität haben. Die VOB verlangt einen eindeutigen und erschöpfend geschriebenenLangtext, der niemanden ratlos zurücklässt. Doch wie oft sehen Handwerker genaudas: Ein LV voller Unklarheiten, Fehler und offener Fragen. Kurzum: SchlechtePlanung, bedeutet schlechtes Projekt.3. Nach Submission ist eines ganz entscheidend: wie gut oder schlecht dieAusführungsunterlagen sind! Wenn diese proaktiv, vollständig und rechtzeitig vomBauherren vorgelegt werden, dann ist das ein sehr gutes Zeichen für den weiterenVerlauf des Bauprojekts. Was gehört zu diesen Ausführungsunterlagen (AFU) dazu?Details, Schnitt, Pläne, Berechnungen und alles weitere Wichtige, um eine guteMontageplanung erstellen zu können!4. Der letzte, zwar weiche, aber trotzdem entscheidende Punkt, der zwischengutem und schlechtem Projekt entscheidet, ist das Thema Kommunikation. Denn nurwenn die Projektbeteiligten es schaffen, transparent und wertschätzendmiteinander zu interagieren, dann ist der gemeinsame Werkerfolg realisierbarohne Zwist und Streit.Aber wie sieht die Realität im Projektgeschäft aus? Auch wer schon 40 JahreSchule baut, weiß oft nicht, was eine gute AFU ist - oder was überhaupt eine AFUist! Dazu kommt, dass sich immer irgendwann jemand auf den Schlips getretenfühlt aus unnötigem Kompetenzgerangel heraus und schon hat das Projekt einenschlechten Beigeschmack. Und obendrauf kommt, dass Chaosprojekte Geldverschlingen ohne Ende.Die VOB gibt jedoch einen in sich schlüssigen, gut durchdachten und fundiertenFahrplan für Handwerker her, mit dem selbst aus verlorengeglaubten Projektennoch versöhnliche Projekte mit schwarzen Zahlen werden. Und erst recht gibt sieeinen Leitfaden, wie man aus jedem Projekt von Anfang an ein gutes macht.Wer das Beamtendeutsch der VOB einfach übersetzen kann und umsetzbar macht, istAndreas Scheibe. Frisch von der Uni direkt in ein 6 Millionen-Projektgeschmissen, hat Andreas Scheibe von Tag 1 im Projektgeschäft alle Abgründe derBaubranche auf Planer- und Handwerkerseite kennengelernt.Mit dem Credo "Lernen aus den Fehlern der anderen" hat der Vieldenker und Rebellaus seinen guten und schlechten Erfahrungen aus einem Jahrzehnt im Geschäft einnie dagewesenes und bahnbrechendes Konzept entwickelt, das Handwerksunternehmeneinen fordernden und fördernden, ganz neuen Spielplan liefert, um sich imProjektgeschäft auf Augenhöhe zu behaupten.Wenn Sie einen reibungslosen, effizienten und somit hoch profitablen Bauablaufwollen, vereinbaren Sie jetzt hier Ihr kostenloses Erstgespräch:https://www.continu-ing.com/Pressekontakt:Continu-ING GmbHAndreas Scheibe, Christoph EcksteinEmail: mailto:kontakt@continu-ing.comWebseite: https://www.continu-ing.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165894/5346029OTS: Continu-ING GmbH