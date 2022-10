Prag (ots/PRNewswire) - Nicht ganz. Der Zembag-Kartoffelsack ermöglicht die

langzeitige Lagerung der Kartoffeln einfach in ihrer Küche. Der Kartoffelsack

wurde von Wissenschaftlern der Tschechischen Universität für Landwirtschaft in

Prag entwickelt.



Zwei Jahre lang wurde der Kartoffelsack in Labors getestet. Mitglied des

Forschungsteams Matej Bozik sagt: "Es ist ein Sack, der die Lagerung von

Kartoffeln unter häuslichen Bedingungen ermöglicht. Der Beutel sei zufällig

entstanden, als Wissenschaftler die Wirksamkeit ätherischer Öle gegen Schimmel-

und Pilzkrankheiten testeten," erklärte Bozik.





Der Kartoffelsack wurde von Pavel Kloucek von der Tschechischen Universität fürLandwirtschaft erfunden: "Die Tests wurden in Gläsern durchgeführt, in dieKartoffeln gegeben und verschiedene ätherische Öle hinzugefügt wurden. In denExperimenten stellten wir fest, dass das ätherische Öl des Kreuzkümmels dieKartoffeln am Keimen hinderte. Im Nachhinein haben wir durch eineLiteraturrecherche herausgefunden, dass bereits die alten Inkas bestimmtePflanzen verwendeten."Die Außenseite besteht aus Jute und die Innenseite aus Folie, die das Lichtabhält und dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit im Beutel bleibt, damit dieKartoffeln nicht austrocknen. Wesentlich, so Bozik, ist das ätherische Kümmelöl,das sich in einem kleinen beiliegenden Beutel befindet. Es verlangsamt dieKeimung der Kartoffeln. Experimente haben gezeigt, dass Kartoffeln sechs Monatelang ungekeimt aufbewahrt werden können. Der Hauptvorteil des Kartoffelsacks istes auch, dass die Kartoffeln darin nicht grün werden.Die Wissenschaftler sammelten dann die ersten Gelder von zukünftigen Kunden aufeiner Crowdfunding-Plattform und haben die Massenproduktion gestartet.Kartoffelsack Zembag wird von Terpenix hergestellt, einem Unternehmen, das vonder Universität gegründet wurde. Das Produkt ist bereits seit fünf Jahren aufdem Markt. Es ist eines der Projekte, die auf eine nachhaltigeLebensmittelproduktion abzielen.Heute werden mehrere Tausend dieser Säcke jährlich von Menschen mitBehinderungen in Behindertenwerkstätten hergestellt, in der geschütztenWerkstatt sind rund 50 Personen beschäftigt. Die Wissenschaftler versuchen, dieKapazität der Werkstatt in der tschechischen Stadt Hradec Králové, in der dieBeutel hergestellt werden, zu erhöhen. Die Nachfrage wächst und nun möchte dasUnternehmen mit Zembag-Kartoffelsack auch den deutschen Markt erschließen.Die Beutel sind für fünf oder zehn Kilogramm geeignet. Ein kleines Exemplarkostet 37 EUR, ein großes 46 EUR. "Wenn wir sie in China nähen lassen würden,wären die Produktionskosten niedriger, aber wir ziehen es vor, Menschen zuunterstützen, die keine Möglichkeit haben, eine normale Beschäftigung zufinden," so Bozik.Mehr Infos über Zembag: https://www.zembag.de/