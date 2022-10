Der talentierte Musikproduzent Kurt Hugo Schneider produzierte eine optische Illusions-MV mit GIGABYTE 4K Monitoren

TAIPEI, 17. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Kurt Hugo Schneider, eine YouTube-Sensation mit über 13 Millionen Followern weltweit, ist weithin bekannt für seine Originale und kreativen Coverversionen sowie für seine bemerkenswerte Leistung im Bereich Popmusik. Nach der ersten Zusammenarbeit am hoch innovativen Musikvideo „Perfect Together" mit GIGABYTE AERO Creator Laptops im letzten Jahr, hat sich Kurt erneut mit GIGABYTE zusammengetan. Dieses Mal geht es um ein Musikvideo mit optischer Täuschung "My Forever", bei dem die Gaming-Monitore M28U Arm Edition und S55U zum Einsatz kommen. Dieses besondere Kooperationsvideo wurde bisher mehr als 11 Millionen Mal angesehen.

Kurt verwendete zwei GIGABYTE M28U Arm Edition- und einen S55U-Gaming-Monitor in dem Video, in dem jede Sequenz perfekt getimt ist, so dass er und seine Co-Darstellerin Kait Weston über wunderschöne Displays miteinander interagieren können. „Ich bin so stolz darauf, wie dieses Video geworden ist", sagte Kurt in einem Kommentar zum YouTube-Video.