EU-Staaten stimmen Quote für mehr Frauen in Aufsichtsräten zu

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Staaten haben einer Regelung zugestimmt, die für mehr Frauen an der Spitze börsennotierter Unternehmen in der Europäischen Union sorgen soll. Damit bestätigten sie am Montag einen Kompromiss, den Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments zuletzt nach jahrelanger Blockade erzielt hatten. "Die positiven Auswirkungen der Maßnahmen werden sicherlich auf allen Ebenen der Volkswirtschaften spürbar sein", sagte der tschechische Arbeitsminister Marian Jurecka am Montag, dessen Land derzeit den rotierenden Vorsitz der EU-Staaten innehat.

Das Vorhaben ist geschlechtsneutral. Säßen in einem entsprechenden Gremium also deutlich mehr Frauen als Männer, profitierten auch Männer von der Regelung. Formell muss auch das Europaparlament der Einigung noch einmal zustimmen, was als Formalie gilt.

Maßgeblich für die Einigung auf EU-Ebene war auch der Regierungswechsel in Deutschland. Unter Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stand Deutschland einer Einigung noch im Weg. Die EU-Kommission hatte die neuen Regeln bereits vor rund zehn Jahren vorgeschlagen.

In Deutschland selbst lag der Frauenanteil in den Führungsgremien der 160 Firmen der Dax -Familie sowie weiterer 23 im regulierten Markt notierter, paritätisch mitbestimmter Unternehmen Ende April bei 14,7 Prozent, wie aus dem aktuellen Women-on-Board-Index (WoB/Frauen-im-Vorstand) der Organisation "Frauen in die Aufsichtsräte" (Fidar) hervorgeht. In Aufsichtsräten lag der Wert bei 33,5 Prozent. Hier schreibt ein seit 2015 geltendes Gesetz eine Quote von 30 Prozent für die rund 100 größten börsennotierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen vor./mjm/DP/men

Der DAX reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,58 % auf 12.531PKT an der Börse TTMzero.