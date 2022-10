Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- 827.000 Gebäude mit alten Ölheizungen können das 65%-Erneuerbare-Energien-Zielbis 2035 kaum anders als durch einen Umstieg auf Flüssiggas-Hybridheizungenoder Flüssiggas-Heizungen mit regenerativem Flüssiggas (LPG) erreichen.- Umstellung dieser 827.000 Gebäude auf Flüssiggas-Heizungen mit anteiligregenerativem Flüssiggas (LPG) kann bis zu 3,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalentpro Jahr gegenüber dem Ausgangszustand einsparen.- Der Einsatz von regenerativem Flüssiggas (LPG) hat gebäudebezogen einenvergleichbaren Klimaschutzeffekt wie eine vollständige Modernisierung derGebäudehülle.27 Millionen Menschen in Deutschland leben im ländlichen Raum - viele inunsanierten bzw. nur teilsanierten Ein- und Mehrfamilienhäusern. In rund 4,6Millionen dieser Gebäude sind noch alte Ölheizkessel in Betrieb. Doch wiegelingt die Umstellung dieser Ölheizungen auf klimafreundliche Energieträger?Alle Optionen zur Wärmeversorgung müssen dabei genutzt werden, um dieambitionierten Klimaschutzvorgaben einzuhalten und das Ziel zu erreichen, neueingebaute Heizungen bis 2035 mit 65 Prozent erneuerbarer Energien zu betreiben.Das zeigt die aktuelle Studie "Flüssiggas (LPG) im Wärmemarkt des ländlichenRaumes - Beitrag zu Versorgungssicherheit und Klimaschutz" von Prof. Dr.-Ing.Bert Oschatz, Geschäftsführer des Institutes für technische Gebäudeausrüstung(ITG) .Drei zentrale Ergebnisse der Studie im Überblick:1. 827.000 Gebäude mit alten Ölheizungen können das65%-Erneuerbare-Energien-Ziel bis 2035 kaum anders als durch einen Umstieg aufFlüssiggas-Hybridheizungen oder Flüssiggas-Heizungen mit regenerativemFlüssiggas (LPG) erreichen.4,6 Millionen Ein- und Mehrfamilienhäuser in Deutschland heizen derzeit mitalten Ölheizkesseln. Die Studie zeigt, dass 827.000 dieser Gebäude kaum andersals durch den Umstieg auf Flüssiggas-Heizungen mit anteilig regenerativemFlüssiggas (LPG) oder dem Einbau von Flüssiggas-Hybridheizungen, die eineWärmepumpe mit einer Gasbrennwertheizung kombinieren, das65%-Erneuerbare-Energien-Ziel erreichen können, sagt Jobst-Dietrich Diercks,Vorstandsvorsitzender des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V. (DVFG) . "DieserFakt ist entscheidend, um für die Menschen vor Ort wirksame und passgenaueMaßnahmen hin zu klimafreundlichen Energieträgern entwickeln zu können. DieStudie leistet dazu einen wichtigen Beitrag."Einordnung Ergebnis 1:- In vielen ländlichen Regionen fehlen Wärmenetze oder ihre Errichtung istunrentabel - beispielsweise aufgrund des großen Abstands zwischen den Häusern.